حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين تؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار

أكد القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين خالد البطش، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد المناطق الشرقية لقطاع غزة، داعيا لتلبية دعوة إقامة صلاة عيد الفطر فى مخيمات العودة.

وأشاد البطش فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، بوحدة الشعب التى جسدتها مسيرات رام الله السلمية أمس والداعية للوحدة الوطنية ورفع "العقوبات" عن أهلنا بالقطاع كخطوة لتعزيز صمود المواطنين فى مواجهة مشاريع التصفية، "والتى لم يكن باستطاعة المواقف الدولية أمس فى الأمم المتحدة أن تتجاوزها من زاوية إدانة الاحتلال وجرائمه بحق المشاركين العُزل فى مسيرات العودة وكسر الحصار".

ودعا البطش لاعتبار غدا الجمعة، جمعة "للتراحم والمواساة" وزيارة بيوت الشهداء والجرحى وإعلاء قيم التكافل والاحسان بين أبناء شعبنا المرابط والصابر الذى يخوض معركة التحرير ضد الاحتلال لأرض فلسطين ومقدساتها.

وأكد البطش على الدعوة لإقامة صلاة عيد الفطر فى مخيمات العودة شرق قطاع غزة وخاصة فى محافظتى غزة وخانيونس.

وقال البطش إن استمرار "العقوبات الظالمة "على غزة سيفاقم من معاناة الشعب الفلسطينى ويرهق الأسر والعائلات فى القطاع، "كما من شأنه أن يفتح شهية الطامعين فى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما بات يعرف بـ " صفقة القرن ".

ودعا لتشكيل لجنة تحقيق وطنية ومحاسبة المعتدين على المشاركين فى المسيرات الجماهيرية فى رام الله، داعيا لحماية حرية الرأى والتعبير ووقف كل أشكال التعدى على الحريات العامة.