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حبس 94 متهما 45 يوما فى قضية اعتناق أفكارا تكفيرية

الخميس، 14 يونيو 2018 03:35 م
حبس 94 متهما 45 يوما فى قضية اعتناق أفكارا تكفيرية حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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جددت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر، حبس 94 متهما في القضية رقم 137 لسنة 2018  45 يوماً .
 
 
ويواجه المتهمون فى القضية  اتهامات تتعلق باعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية، التى تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتكوين خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.
 

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