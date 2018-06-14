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حبس مدير قطاع الرقابة بالبنك المركزى بالإسكندرية وصاحب شركة صرافة بتهمة الرشوة

الخميس، 14 يونيو 2018 12:35 م
حبس مدير قطاع الرقابة بالبنك المركزى بالإسكندرية وصاحب شركة صرافة بتهمة الرشوة حبس-أرشيفية
كتب محمد إبراهيم
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أمرت نيابة سيدى جابر حبس جميع المتهمين فى القضية رقم 13754 لسنة 2018  والمتهم فيها كل من  " عزت .ف " مدير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى فرع الإسكندرية  و "سامى .ح " صاحب شركة صرافة 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم فى بتهمة الرشوة .

وقرر وكيل نيابة سيدى جابر المستشار عمر الزغارى، ترحيل المتهمين إلى محبسهم على أن يتم تجديد حبسهم فى المعاد القانونى لهم، وذلك عقب مواجهة المتهمين بالتسجيلات المصورة بالصوت والصورة، أثناء تسليم صاحب شركة الصرافة ملبغا كبيرا لمدير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض مساء الثلاثاء الماضى، على مدير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة واتجارها فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .


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