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حبس عاطل 4 أيام قبل ترويجه 2 كيلو حشيش فى المرج

الخميس، 14 يونيو 2018 10:36 ص
حبس عاطل 4 أيام قبل ترويجه 2 كيلو حشيش فى المرج حشيش - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس المتهم " أسامة.م" الشهير بـ "أبو موتة" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة 2 كيلو حشيش بقصد الاتجار.

 

وتلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن "أسامة.م.س.م" 39 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنتين وشهر، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة المرج مكانا لتجارته غير المشروعة.

 

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه حال استقلاله السيارة رقم "ج ق ن 539" "ملكه"، وتواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.250 كيلو جرام، ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 


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