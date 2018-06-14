حبس عاطل فى البساتين 4 أيام لحيازته بندقية خرطوش

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحيازة بندقية خرطوش.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، تفيد حيازة :" محمد.س" 31 سنة عاطل، بندقية خرطوش.

وباستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على البندقية الخرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الدفاع عن النفس.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.