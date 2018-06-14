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تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

الخميس، 14 يونيو 2018 12:00 ص
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية كحك العيد - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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قررت  الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار منتجات الكعك والبسكويت 20% مره ثانية وطرحها للمواطنين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام وإسكندرية للمجمعات"، وكذلك من خلال منافذ التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة فى محافظتى القاهرة والجيزة.

 "اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن الأسعار الجديدة لمنتجات الكعك والبسكويت بعد تخفيض اسعارها مره ثانية وطرحها ضمن سلع نقاط الخبز فى نقاط محددة .

١- تخفيض أسعار منتجات الكعك والبسكويت مره ثانية بنسبة 20%  لتخفيف العبء على المواطنين.

٢-  تخفيض سعر كيلو  البسكويت بالسمن البلدى حاليا إلى 50 جنيه بدلا 61 جنيه

٣ تخفيض سعر كيلو الكعك السادة إلى 56 جنيه بدلا من 65 جنيه    

٤- تخفيض سعر كيلو الكعك سادة لوكس إلى 65 جنيه بدلا من 73 جنيها  

٥- طرح كيلو الكعك بالملبن ب 65 جنيه بدلا من 73 جنيه 

٦- طرح  الكعك بالمكسرات ب 85 جنيه بدلا من 105 جنيه 

٧- طرح  كيلو الغريبة سادة الى 70 جنيه بدلا من 78 جنيه وغريبة باللوز ب 85 جنيه بدلا من 90 جنيه

٨ - طرح كيلو  بيتى فور عادى ب 65 جنيه بدل 67 جنيه وبيتى فور لوكس بالمكسرات  ب 85 جنيه بدل 95 جنيه 

٩- طرح   عبوة وزن 2 كيلو جرام مشكل تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت سادة بسعر 120 جنيه  جنيها، 

١٠- طرح  عبوة زنة 3كيلو مشكل تتضمن أربعة أصناف   بسعر  190 جنيها و طرح عبوة زنة 4.5  كيلوجرام مشكل أربعة أصناف  بسعر 415 جنيها 

١١-  طرح منتجات الكعك والبسكويت والغريبة والبيتى فور ضمن سلع نقاط الخبز  فى منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى فى القاهرة والجيزة وهى اللع التى تصرف مجاناللمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.


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