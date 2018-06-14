تشغيل الوحدة 3 من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المحدد

كتب احمد أبو حجر

تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المخطط بعشرة أيام متزامناً مع تنفيذ خط الأنابيب البحرى 30 بوصة من الآبار لمحطة المعالجة البرية المخطط الانتهاء منه في نهاية يوليو القادم للبدء في زيادة معدلات الإنتاج، ليصل إنتاج حقل ظهر إلى حوالى 750ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً في أغسطس القادم ويزداد تدريجياً حتى نهاية العام.

جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل القائم بالأعمال للمشروع.

وأكد الملا على أهمية الاستمرار في الالتزام ببرامج العمل والتوقيتات الزمنية والتنسيق بين شركات البترول بتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية وإينى الإيطالية وتذليل أي صعوبات تعترض التنفيذ وأن متابعة اللجنة العليا للمشروع كان لها أكبر الأثر في النجاحات التي تحققت خلال فترة تنمية الحقل ودخول مرحلة الإنتاج المعجل وخطى الإنتاج الأول والثانى على الشبكة القومية للغازات مما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى بالإضافة إلى مشروعات التنمية الأخرى إلى حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً.