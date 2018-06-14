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تركى آل الشيخ: لاعبو السعودية سودوا وجهى أمام ولى العهد وأتحمل المسئولية..فيديو

الخميس، 14 يونيو 2018 11:51 م
تركى آل الشيخ: لاعبو السعودية سودوا وجهى أمام ولى العهد وأتحمل المسئولية..فيديو تركى آل الشيخ
كتب هيثم سلامة
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علق تركى آل الشيخ ،رئيس هيئة الرياضة السعودية، على  هزيمة منتخب بلادةه أمام روسيا بخمسة أهداف نظيفة فى المباراة الافتتاحية للمونديال بأنه يتحمل مسئولية الخسارة كاملة، وأن اللاعبين خذلوه.

وقال آل الشيخ ، فى فيديو بثه عبر يوتيوب: "أتحمل النتيجة كاملة أمام سيدى ولى العهد السعودى و الجمهور الرياضى، ولكن هذه إمكانياتهم، سددنا مستحقاتهم لمدة ثلاثة سنوات ، وجئنا بأفضل طاقم تدريبى، اليوم لم يؤدوا حتى 5 % ، وهذا حقيقة لابد أن نعترف بها.

وأضاف: "هذا الجيل وهذا قدراته أتحمل كامل المسئولية ، هؤلاء اللاعبون سودوا وجهى أمام ولى العهد".

 


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روسيا

منتخب السعودية

تركى آل الشيخ

هزيمة السعودية امام روسيا




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