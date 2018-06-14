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ترامب يصف الملاحقات بحقه وحق مؤسسة تحمل اسمه بـ " السخيفة"

الخميس، 14 يونيو 2018 05:31 م
ترامب يصف الملاحقات بحقه وحق مؤسسة تحمل اسمه بـ " السخيفة" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الملاحقات بحقه وحق المؤسسة التى تحمل اسمه بـ " السخيفة"، بعد أن بدأت النائب العام لولاية نيويورك إجراء قضائياً لحل مؤسسة ترامب بعد اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأبنائه الخميس باستخدام أموال مؤسسة العائلة لأغراض شخصية.

وقالت النائب العام باربرا اندروود فى بيان "مثلما بين التحقيق، لم تعد مؤسسة ترامب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترامب وشركاته". واتهمت المؤسسة "بالتنسيق السياسى غير القانونى مع حملة ترامب الرئاسية وباجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترامب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية".

 


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