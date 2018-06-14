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تجديد حبس 3 من الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الخميس، 14 يونيو 2018 09:05 م
تجديد حبس 3 من الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى صورة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 3 متهمين بأولتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

 

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة. 

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 


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