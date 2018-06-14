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بومبيو: واشنطن متمسكة بنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية بصورة كاملة

الخميس، 14 يونيو 2018 04:59 ص
بومبيو: واشنطن متمسكة بنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية بصورة كاملة وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية
أ ف ب
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال زيارة إلى سيول، الخميس، بعد يومين من القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أن واشنطن متمسكة بأن تنزع بيونج يانج سلاحها النووى بصورة كاملة، مضيفًا أنه يمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها.

وقال الوزير الأمريكى، إن "الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالتوصل إلى نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون"، وقعا خلال قمتهما التاريخية فى سنغافورة، الثلاثاء، وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية نزع سلاحها النووى، ولكن من دون أن يكون هناك أى ذكر لعبارتى "يمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها"، وهما شرطان دأبت واشنطن على ربطهما بأى نزع للقدرات النووية لبيونج يانج.

 


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