بومبيو: زعيم كوريا الشمالية تفهم ضرورة نزع السلاح النووى سريعا

أ ف ب

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال زيارة إلى سيول، الخميس، بعد يومين من القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أن الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون"، فهم أن نزع السلاح النووى لبلاده يجب ان يتم سريعا.

وقال الوزير الأمريكى، "نعتقد أن "كيم جونج أون"، فهم الطابع الملح لعملية نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، وأنه يتعيّن علينا إتمامها سريعا"، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن بيونج يانج لن يتم إلا بعد نزع سلاحها النووى بالكامل، موضحًا أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها النووى والصاروخى الباليستى لن ترفع طالما أن عملية نزع السلاح النووى لم تنته بالكامل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وقعا خلال قمتهما التاريخية فى سنغافورة الثلاثاء وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية نزع سلاحها النووى، ولكن من دون تحديد أى جدول زمنى لذلك.