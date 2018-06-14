بومبيو: جهود نزع سلاح بيونج يانج النووى ستجلب السلام لشبه الجزيرة الكورية

سول (أ ش أ)

طلب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو من الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى أون خلال لقائهما اليوم الخميس، فى سول، الاضطلاع بدور قيادى فى عملية نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، عن طريق علاقته الشخصية الوثيقة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون، وفقا للمتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورى الجنوبى "تشيونج وا داى".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بومبيو قوله " إنه لا يزال هناك الكثير من المهام التى يتعين مناقشتها والقيام بها"، لكنه أصر على أن الجهود الأمريكية المستمرة لتخليص كوريا الشمالية من أسلحتها النووية والصواريخ طويلة المدى سوف تثبت نجاحها، وستجلب فى النهاية السلام إلى شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، أكد مون أهمية المناقشات الوثيقة والتعاون بين الحلفاء، من أجل التنفيذ السريع والشامل لنتائج القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكان زعيما الكوريتين قد عقدا قمتين ثنائيتين فى 27 إبريل و26 مايو الماضيين، ومن المقرر أن يجتمعا مجددا فى بيونج يانج قبل نهاية العام.