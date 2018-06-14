بعد غياب قرابة العام.. مرشد الإخوان يبث رسالة للتحريض ضد الدولة فى عيد الفطر

كتب محمود العمرى

بعد غيابه لقرابة العام، بثت جماعة الإخوان الإرهابية رسالة جديدة من محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية ، الرسالة التى تعمل عبارات مواصلة التحريض ضد الدولة المصرية، ومحاولة منه لإظهار وجود الجماعة فى المشهد مرة أخرى .

حملت الرسالة من الإرهابى محمود عزت على عبارات لتحريض أنصار الجماعة على التحريض للعنف مرة اخرى فى الدولة، ومحاولة تعكير صفو المصريين فى عيد الفطر المبارك ،ويفسر العقيد حاتم صابر، الخبير فى مكافحة الإرهاب الدولى، أن هذه الرسائل تكتب من الجماعة وعناصرها الإلكترونية فى فترات متباعدة لتؤكد أن هناك قادة لازالوا موجودين فى المشهد لاثبات لقواعدهم المتفتتة أنهم موجودين ، ولكنها محاولات يائسة من الجماعة فى ظل الأزمات التى تشهدها من الداخل .

وأضاف الخبير فى مكافحة الإرهاب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهارب محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية ، تردد انه غير موجود وقتل، وخاصة مع غيابه المستمر، والغريب أن هذه الرسائل تكون مكتوبة فالتساؤل لماذا لم يظهر فى رسالة له بالفيديو؟ وفترة غيابه لسنوات عديدة .