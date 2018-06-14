بشار الأسد: العلاقات السورية الإيرانية استراتيجية غير خاضعة للمساومة

دمشق (أ ش أ)

وصف الرئيس السورى بشار الأسد، علاقة بلاده مع إيران بالاستراتيجية وأنها غير خاضعة للمساومة، مؤكدا تمسكه بالتحالف مع إيران.

وأوضح الرئيس الأسد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس "أن العلاقة السورية الإيرانية علاقة استراتيجية لا تخضع للتسويات، وهى مرتبطة بحاضر المنطقة وبمستقبلها"، وقال " إنه لا سوريا ولا إيران طرحتا هذه العلاقة فى البازار السياسى الدولى لكى تكون خاضعة للمساومة".

وجدد الأسد تعهده باستعادة كافة المناطق التى خرجت من يد النظام خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه لم يتخذ بعد قرار فيما يتعلق بالجنوب السورى وما إذا كان سيفرض سيطرة النظام على المنطقة سلما أو حربا.