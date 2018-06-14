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برنار هنرى ليفى يعرب عن أسفه لإلغاء حفل توقيع كتابه المؤيد للأكراد

الخميس، 14 يونيو 2018 11:36 ص
برنار هنرى ليفى يعرب عن أسفه لإلغاء حفل توقيع كتابه المؤيد للأكراد هنرى ليفى
(أ ف ب)
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عبر الفيلسوف الفرنسى برنار هنرى ليفى، أمس الأربعاء، عن أسفه لإلغاء مكتبة مولا فى مدينة بوردو حفل توقيع كتابه "الامبراطورية والملوك الخمسة" الذى يدافع فيه عن قضية الاكراد وكان مقررا فى السادسة بعد ظهر الخميس.

وكتبت مكتبة مولا على فيسبوك، "لأسباب خارجة عن إرادة المؤلف، ألغى حفل التوقيع"، وتعذر الاتصال بمتحدث باسم المكتبة بينما أعلنت إدارة منطقة جيروند انها لم تلعب أى دور فى إلغاء الحفل.

سلم برنار هنرى ليفى وكالة فرانس برس رسالة احتجاج موجهة الى مدير المكتبة دينى مولا، يؤكد فيها انه أبلغ بإلغاء الحدث "لأسباب أمنية".

وقال هنرى ليفى فى اتصال هاتفى "اعتقد أنه يجب الابقاء على هذا اللقاء وما زلت آمل ان يتراجع مولا عن قراره".

وتابع "لا أرضخ ابدا للترهيب ولا أرضخ أبدا للابتزاز. عندما نبدأ بالتراجع عن المبادئ الأساسية، نخسر على كل الأصعدة، على صعيد الشرف وعلى صعيد الدفاع عن المبادئ".

وأكد أن "الامبراطورية والملوك الخمسة" الذى يتضمن آراء فكرية حول الشرق الاوسط، يدافع عن "عدالة المعركة" من أجل دولة كردية مستقلة، الفكرة التى ترفضها تركيا بشدة.

وكانت لوحات إعلانية لمجلة "لوبوان" تصف على غلافها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان "بالديكتاتور"، أثارت فى نهاية مايو غضب ناشطين أتراك.

وكتب ليفى فى رسالته الى مولا "اؤمن بعمق بانه بالحزم وبالحزم وحده يجب الرد على هؤلاء الأميين الذين هددوا يوما بحرق كشك لبيع الصحف لانه عرض غلاف مجلة لوبوان عن الديكتاتور التركي، وأدعوا فى يوم آخر بأنهم أسكتوا كاتباً حراً".

 

 


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