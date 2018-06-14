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بالقانون.. تعرف على إجراءات استرداد الكفالة المالية ومتى يستحق صرفها

الخميس، 14 يونيو 2018 12:00 ص
بالقانون.. تعرف على إجراءات استرداد الكفالة المالية ومتى يستحق صرفها كلابش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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هناك العديد من الشروط القانونية التى تم وضعها لاسترداد المتهم الكفالة المالية المقدرة لإخلاء سبيله على ذمة القضايا المختلفة، سواء فى طور تحقيقات النيابة أو من قبل محاكم الجنح.

 

وينشر "اليوم السابع" الشروط اللازمة لاسترداد الكفالة المالية، والأوراق المطلوبة لإنهاء الإجراءات.

 

شروط استرداد الكفالة المالية:

أن يكون المتهم حصل على حكم بالبراءة.

أو أن تكون الدعوى حكم فيها بأن لا وجه لإقامتها.

أو استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح المتهم أمام المحكمة فقط.

أن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالى.

 

لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات التالية:

عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

التصالح أمام المحامى العام.مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

إيقاف تنفيذ العقوبة.

 

الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة:

طلب صاحب الكفالة أو سند الوكالة.

ثلاث صور بطاقة للمتهم.

صورة شهادة من جدول "الجناية أو الجنحة" مبين بها إذا كان تم نسخ صورة من عدمه. بناءً على تعليمات النيابة يتم صرف الكفالة.

فاكس للاستعلام من الضرائب العامة.


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