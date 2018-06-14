بالإنفوجراف.. 5 حقائق لا تعرفها عن منظومة الدعم للخبز والسلع

كتبت- هبة حسام

تقدر تكلفة الدعم للخبز والسلع التى تقدمها الدولة سنوياً، بنحو 87.3 مليار جنيه، 57% من هذه التكلفة لدعم الخبز و 43% لدعم السلع.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، ننشر فى عدة نقاط تكلفة الدعم الذى تتحمله الدولة سنوياً فى منظومة السلع والخبز وعدد المستفيدين.

- 87.3 مليار جنيه، تكلفة دعم السلع والخبز سنوياً.

- تدعم الدولة السلع بحوالى 50 جنيه للفرد حتى 4 أفراد، و 25 جنيه لأكثر من ذلك.

- تنتج الدولة حوالى 94 مليار رغيف سنوياً، ويصل إجمالى الدعم السنوى للرغيف نحو 5.49 مليار جنيه.

- 6.75 مليون مواطن متوسط عدد المستفيدين من دعم السلع.

- تدعم الدولة 48 قرش لكل رغيف يباع للمواطنين، وهو ما يعادل 91% من قيمة المنتج.