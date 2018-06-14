بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورى.

وقائمة وزراء الحكومة كاملة كالتالى:

•الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

• الفريق محمد أحمد زكى محمد وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي

•الدكتور محمد مختار جمعه مبروك وزيرًا للأوقاف

• الدكتور محمد حامد شاكر المرقبى وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

• غادة فتحى إسماعيل والى وزيرًا للتضامن الاجتماعى

• سامح حسن شكرى سليم وزيرًا للخارجية

• الدكتور محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى

• الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولى

• المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

• نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

• المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم وزيرًا للعدل

•الدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل وزيرًا للموارد المائية والرى.

•الدكتور خالد أحمد العنانى على عز وزيرًا للآثار

• محمد محمود أحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة

•المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرًا لشئون مجلس النواب

•الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى

• الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمى

• الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

•الدكتورة ايناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرًا للثقافة

• الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للسياحة

• يونس السيد حامد المصرى وزيرًا للطيران المدنى.

•محمود سيد عبد الحميد شعراوى وزيرًا للتنمية المحلية

• محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرًا للداخلية

•الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد وزيرًا للصحة والسكان

• الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرًا للبيئة

• الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى

•الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

•الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرًا للشباب والرياضة

• المهندس عمرو عادل بيومى نصار وزيرًا للتجارة والصناعة

• هشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام

• الدكتور على السيد على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخليةالمهندس هشام عرفات مهدى أحمد وزيرًا للنقلالدكتور محمد أحمد محمد معيط وزيرًا للمالية.