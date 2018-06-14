بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورى.
وقائمة وزراء الحكومة كاملة كالتالى:
•الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
• الفريق محمد أحمد زكى محمد وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي
•الدكتور محمد مختار جمعه مبروك وزيرًا للأوقاف
• الدكتور محمد حامد شاكر المرقبى وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة
• غادة فتحى إسماعيل والى وزيرًا للتضامن الاجتماعى
• سامح حسن شكرى سليم وزيرًا للخارجية
• الدكتور محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
• الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولى
• المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا وزيرًا للبترول والثروة المعدنية
• نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
• المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم وزيرًا للعدل
•الدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل وزيرًا للموارد المائية والرى.
•الدكتور خالد أحمد العنانى على عز وزيرًا للآثار
• محمد محمود أحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة
•المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرًا لشئون مجلس النواب
•الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى
• الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمى
• الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
•الدكتورة ايناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرًا للثقافة
• الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للسياحة
• يونس السيد حامد المصرى وزيرًا للطيران المدنى.
•محمود سيد عبد الحميد شعراوى وزيرًا للتنمية المحلية
• محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرًا للداخلية
•الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد وزيرًا للصحة والسكان
• الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرًا للبيئة
• الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى
•الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
•الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرًا للشباب والرياضة
• المهندس عمرو عادل بيومى نصار وزيرًا للتجارة والصناعة
• هشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام
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