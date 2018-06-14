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بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

الخميس، 14 يونيو 2018 01:58 م
بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى الوزراء الجدد
كتب محمد الجالى
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورى.
 
 

وقائمة وزراء الحكومة كاملة كالتالى: 

 
•الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
 
• الفريق محمد أحمد زكى محمد  وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي
 
•الدكتور محمد مختار جمعه مبروك وزيرًا للأوقاف
 
• الدكتور محمد حامد شاكر المرقبى  وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة
 
• غادة فتحى إسماعيل والى   وزيرًا للتضامن الاجتماعى
 
• سامح حسن شكرى سليم   وزيرًا للخارجية
 
• الدكتور محمد سعيد أحمد العصار  وزير الدولة للإنتاج الحربى
 
• الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر   وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولى
 
• المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا   وزيرًا للبترول والثروة المعدنية
 
• نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف  وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
 
• المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم  وزيرًا للعدل
 
•الدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل  وزيرًا للموارد المائية والرى.
 
•الدكتور خالد أحمد العنانى على عز   وزيرًا للآثار
 
• محمد محمود أحمد سعفان  وزيرًا للقوى العاملة
 
• الدكتور على السيد على المصيلحى  وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية
 
•المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة  وزيرًا لشئون مجلس النواب
 
•الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى
 
 
• الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد  وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمى
 
• الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس   وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
 
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد  وزيرًا للنقل
 
•الدكتورة ايناس مصطفى حسن عبد الدايم   وزيرًا للثقافة
 
• الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط   وزيراً للسياحة
 
الدكتور محمد أحمد محمد معيط   وزيرًا للمالية.
 
• يونس السيد حامد المصرى   وزيرًا للطيران المدنى.
 
•محمود سيد عبد الحميد شعراوى  وزيرًا للتنمية المحلية
 
• محمود توفيق عبد الجواد قنديل   وزيرًا للداخلية
 
•الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد    وزيرًا للصحة والسكان
 
• الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرًا للبيئة
 
• الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت  وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى
 
•الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت  وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
 
•الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرًا للشباب والرياضة
 
• المهندس عمرو عادل بيومى نصار  وزيرًا للتجارة والصناعة
 
• هشام أنور محمد توفيق  وزيرًا لقطاع الأعمال العام

 


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