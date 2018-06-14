"باركليز" يرجح اتفاق "أوبك" على زيادة إنتاج النفط فى اجتماع 22 يونيو

رويترز

قال بنك باركليز فى تقرير بحثى عن السلع الأولية، إنه يتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى اجتماعها الذى ينعقد فى 22 يونيو الجارى على زيادة الإنتاج وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون فى إعلان التعاون حذو المنظمة.

وأضاف البنك، أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع أوبك عن تغيير فى توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمى مزيج برنت البالغ 70 دولارا للبرميل هذا العام و65 دولارا للبرميل فى العام المقبل.

وقال باركليز: "السيناريو الأساسى لدينا هو أن إمدادات نفط أوبك (باستثناء فنزويلا وإيران) ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من الربع الثانى وحتى الربع الرابع من 2018".

وتابع قائلا، إنه فى حين أن اجتماع أوبك فى يونيو ربما يشهد خلافات فإن من الصعب تصور نتيجة للاجتماع يكون من شأنها الضغط على الأسعار بشكل حاد مثلما حدث فى نوفمبر 2014.