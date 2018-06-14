video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"باركليز" يرجح اتفاق "أوبك" على زيادة إنتاج النفط فى اجتماع 22 يونيو

الخميس، 14 يونيو 2018 11:35 ص
"باركليز" يرجح اتفاق "أوبك" على زيادة إنتاج النفط فى اجتماع 22 يونيو بنك باركليز -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال بنك باركليز فى تقرير بحثى عن السلع الأولية، إنه يتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى اجتماعها الذى ينعقد فى 22 يونيو الجارى على زيادة الإنتاج وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون فى إعلان التعاون حذو المنظمة.

وأضاف البنك، أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع أوبك عن تغيير فى توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمى مزيج برنت البالغ 70 دولارا للبرميل هذا العام و65 دولارا للبرميل فى العام المقبل.

وقال باركليز: "السيناريو الأساسى لدينا هو أن إمدادات نفط أوبك (باستثناء فنزويلا وإيران) ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من الربع الثانى وحتى الربع الرابع من 2018".

وتابع قائلا، إنه فى حين أن اجتماع أوبك فى يونيو ربما يشهد خلافات فإن من الصعب تصور نتيجة للاجتماع يكون من شأنها الضغط على الأسعار بشكل حاد مثلما حدث فى نوفمبر 2014.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متحف بريطانى يعرض متعلقات للفنانة المكسيكية فريدا كالو

النفط ينخفض مع تراجع أنشطة التكرير الصينية وارتفاع إنتاج الخام الأمريكى

باركليز

بنك باركليز

اوبك

النفط

زيادة انتاج النفط

اخبار الاقتصاد

رويترز

خام برنت




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة