video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 03:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

انتخاب أوكرانيا لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة

الخميس، 14 يونيو 2018 02:40 م
انتخاب أوكرانيا لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة الأمم المتحدة
أ ش أ
إضافة تعليق

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوكرانيا لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للمنظمة الدولية فى الفترة من 2019 وحتى 2021.

وقال الممثل الدائم لأوكرانيا فى الأمم المتحدة فولوديمير يلتشينكو -فى تصريحات نقلتها صحيفة (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن "عضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة ستسهم فى تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الإصلاح الاجتماعي-الاقتصادى فى أوكرانيا"، مضيفا أن أوكرانيا تعتزم استخدام إمكانات الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية من أجل حل أكثر المسائل الإنسانية تحديًا.

وذكرت الصحيفة أن 176 دولة صوتت لصالح عضوية أوكرانيا فى المجلس.

ويعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى، الذى يتألف من 54 دولة عضو فى الأمم المتحدة، أحد مؤسسات الأمم المتحدة الرئيسية المسئولة عن تنسيق أنشطة المنظمة وهيئاتها المتخصصة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق فى انتهاكات لحقوق الإنسان بكشمير

البرلمان العربى يرحب بقرار الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى

120 دولة فى الأمم المتحدة تدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة فى غزة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: حصلنا على عضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى بـ173 صوتا

الأمم المتحدة

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا

المجلس الاقتصادى والاجتماعى




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة