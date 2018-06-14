انتخاب أوكرانيا لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة

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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوكرانيا لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للمنظمة الدولية فى الفترة من 2019 وحتى 2021.

وقال الممثل الدائم لأوكرانيا فى الأمم المتحدة فولوديمير يلتشينكو -فى تصريحات نقلتها صحيفة (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن "عضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة ستسهم فى تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الإصلاح الاجتماعي-الاقتصادى فى أوكرانيا"، مضيفا أن أوكرانيا تعتزم استخدام إمكانات الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية من أجل حل أكثر المسائل الإنسانية تحديًا.

وذكرت الصحيفة أن 176 دولة صوتت لصالح عضوية أوكرانيا فى المجلس.

ويعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى، الذى يتألف من 54 دولة عضو فى الأمم المتحدة، أحد مؤسسات الأمم المتحدة الرئيسية المسئولة عن تنسيق أنشطة المنظمة وهيئاتها المتخصصة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى.