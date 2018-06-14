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اليوم..انطلاق أولى رحلات مصر للطيران "الشارتر" لنقل مشجعى المنتخب لروسيا

الخميس، 14 يونيو 2018 11:03 ص
اليوم..انطلاق أولى رحلات مصر للطيران "الشارتر" لنقل مشجعى المنتخب لروسيا مطار القاهرة الدولى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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تبدأ شركة مصر للطيران اليوم الخميس، تنظيم 4 رحلات شارتر إلى روسيا، لنقل 650 مشجعا مصريا للمنتخب القومى، لمؤازرته فى بداية مشواره بكأس العالم أمام منتخب الأورجواى، وتقام المباراة عصر الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى.
 
وتستقبل سلطات المطار الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2"، ويتم إنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات التى تقلع فى مواعيد مختلفة، ضمن الجسر الجوى الذى تنظمه الشركة لنقل حوالى 3 آلاف مشجع على 19 رحلة شارتر، بالإضافة إلى الرحلات الأساسية.

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مصر للطيران

روسيا

المنتخب




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