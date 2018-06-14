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النيابة تواجه شادى الغزالى حرب فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة

الخميس، 14 يونيو 2018 02:00 ص
النيابة تواجه شادى الغزالى حرب فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة شادى الغزالى حرب
كتبت أمنية الموجي
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 تستكمل اليوم الخميس، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع شادى الغزالى حرب،  المتهم بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة ستواجه المتهم خلال الجلسة بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بشأن المتهم، والمتضمنة إساءة استخدامه موقع التواصل الاجتماعى، ونشر أخبار كاذبة للتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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