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"النقل العام": الدفع بـ 130 أتوبيسا و1200 مينى باص لخدمة المواطنين فى العيد

الخميس، 14 يونيو 2018 10:23 ص
"النقل العام": الدفع بـ 130 أتوبيسا و1200 مينى باص لخدمة المواطنين فى العيد أتوبيسات نقل عام - أرشيفية
ماجد تمراز
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أنهت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، استعدادتها لعيد الفطر المبارك، حيث أعلن اللواء رزق على، رئيس الهيئة بمحافظة القاهرة، توفير خدمات خاصة بدءا من غداً الجمعة، وطوال أيام العيد، وعددها 34 خط، بإجمالي 130 أوتوبيس.

وكشف رئيس هيئة النقل العام، أنه سوف يتم الدفع بهذه الأتوبيسات لخدمة  الأماكن التي يزداد الإقبال عليها في العيد كالأماكن السياحية والأثرية والحدائق، لافتا إلى أنه تم الدفع  بـ 1200 مينى باص تابعين لشركات النقل الجماعى، للعمل بالتوازى مع هيئة النقل العام

وأكد رئيس الهيئة، أن الهيئة اتخذت كافة وسائل الأمان بالأتوبيس النهرى، والتأكد من تواجد الطفايات وسترات الإنقاذ

 


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