النفط ينخفض مع تراجع أنشطة التكرير الصينية وارتفاع إنتاج الخام الأمريكى

سنغافورة (رويترز)

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود فى الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام قدما بعض الدعم.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4 % إلى 76.45 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 7 سنتات إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.

وأعلنت الصين اليوم الخميس انخفاض أنشطة التكرير من 12.06 مليون برميل يوميا فى أبريل نيسان إلى 11.93 مليون برميل يوميا فى مايو أيار على الرغم من أن معدل تشغيل المصافى على أساس سنوى مازال مرتفعا بنسبة 8.2 %

جاء الانخفاض فى الوقت الذى أظهرت فيه بيانات أن الناتج الصناعى الصينى والاستثمارات ومبيعات التجزئة سجلت نموا يقل عن المتوقع فى مايو .

كما تأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى فى إنتاج النفط الخام الأمريكى الذى بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء.

وزاد إنتاج الخام الأمريكى 30 % تقريبا فى العامين الماضيين وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج فى العالم والتى ضخت 11.1 مليون برميل يوميا فى أول أسبوعين من يونيو .

ويفوق إنتاج الخام الأمريكى حاليا مستوى إنتاج السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط، والتى تنتج ما يزيد قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا.