الملكة إليزابيث تصطحب ميجان ماركل فى رحلة بالقطار الملكى

رويترز

تنضم أحدث شخصية بالعائلة البريطانية المالكة، ميجان ماركل دوقة ساسكس، إلى الملكة إليزابيث، اليوم الخميس، فى أول ارتباط رسمى بمفردها، دون زوجها الأمير هارى، وستتوجه ميجان، بالقطار الملكى إلى شمال غرب انجلترا للمشاركة فى عدة أحداث خلال اليوم.

وبعد أن شاهد الملايين حول العالم مظاهر الأبهة التى أحاطت بحفل زفافها بحفيد الملكة إليزابيث فى قلعة وندسور الشهر الماضى، ستكون زيارات، اليوم الخميس، نموذجًا للارتباطات التى سيتعين على الممثلة الأمريكية السابقة ونجمة المسلسل التلفزيونى (سوتس)، أن تؤديها بوصفها عضوًا عاملًا بالأسرة المالكة.

وستفتتح الملكة إليزابيث (92 عاما)، وميجان (36 عاما)، رسميًا جسر (ميرزى جيت واى) المقام فوق نهر ميرزى، والجسر أحد أكبر مشروعات البنية التحتية ببريطانيا خلال السنوات الأخيرة، ثم ستتوجه الملكة مع دوقة ساسكس إلى تشستر لافتتاح مجمع (ستورى هاوس)، والذى يضم مكتبة ومسرحًا ودارًا للسينما، وستشاهدان عرضًا راقصًا وستستمعان إلى أناشيد يغنيها تلاميذ من المنطقة قبل أن تتناول الغداء فى مبنى البلدية، وكان مكتب الأمير هارى، قد أعلن هذا الأسبوع، أنه وميجان سيسافران إلى أستراليا وفيجى وتونجا ونيوزيلندا هذا العام.