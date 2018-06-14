video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 06:43 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الملكة إليزابيث تصطحب ميجان ماركل فى رحلة بالقطار الملكى

الخميس، 14 يونيو 2018 04:50 ص
الملكة إليزابيث تصطحب ميجان ماركل فى رحلة بالقطار الملكى الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا
رويترز
إضافة تعليق

تنضم أحدث شخصية بالعائلة البريطانية المالكة، ميجان ماركل دوقة ساسكس، إلى الملكة إليزابيث، اليوم الخميس، فى أول ارتباط رسمى بمفردها، دون زوجها الأمير هارى، وستتوجه ميجان، بالقطار الملكى إلى شمال غرب انجلترا للمشاركة فى عدة أحداث خلال اليوم.

وبعد أن شاهد الملايين حول العالم مظاهر الأبهة التى أحاطت بحفل زفافها بحفيد الملكة إليزابيث فى قلعة وندسور الشهر الماضى، ستكون زيارات، اليوم الخميس، نموذجًا للارتباطات التى سيتعين على الممثلة الأمريكية السابقة ونجمة المسلسل التلفزيونى (سوتس)، أن تؤديها بوصفها عضوًا عاملًا بالأسرة المالكة.

وستفتتح الملكة إليزابيث (92 عاما)، وميجان (36 عاما)، رسميًا جسر (ميرزى جيت واى) المقام فوق نهر ميرزى، والجسر أحد أكبر مشروعات البنية التحتية ببريطانيا خلال السنوات الأخيرة، ثم ستتوجه الملكة مع دوقة ساسكس إلى تشستر لافتتاح مجمع (ستورى هاوس)، والذى يضم مكتبة ومسرحًا ودارًا للسينما، وستشاهدان عرضًا راقصًا وستستمعان إلى أناشيد يغنيها تلاميذ من المنطقة قبل أن تتناول الغداء فى مبنى البلدية، وكان مكتب الأمير هارى، قد أعلن هذا الأسبوع، أنه وميجان سيسافران إلى أستراليا وفيجى وتونجا ونيوزيلندا هذا العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. حفلات موسيقية بمالطا والنمسا.. إطلالات "ميجان ماركل" تثبت جدارتها بـ"الستايل" الملكى.. فندق يابانى يحقق شهرة واسعة بسبب خدمة تأجير القطط.. وبيروت تتزين بأعلام منتخبات كأس العالم

ميجان ماركل ضمن أكثر النساء تأثيرا فى العالم.. اعرف التفاصيل

ملهاش فى الشنط الكبيرة.. من البورتفيه للكروس اعرفى ميجان ماركل بتحب تلبس إيه

اخبار عالمية

الملكة اليزابيث

ميجان ماركل

العائلة الملكية البريطانية

اخبار العالم

اخبار بريطانيا

دوقة ساسكس

ملكة بريطانيا

الامير هارى




لا تفوتك
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة