المغرب يشكر مصر على التصويت لها فى ملف استضافة كأس العالم 2026

كتب هاشم الفخرانى

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، اليوم، الخميس، اتصالا هاتفيا بسفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم، أبلغه خلاله تكليف الملك محمد السادس له بإبلاغ شكر وتقدير المغرب ملكاً وحكومة وشعبا، لمصر على موقفها المشرف ومساندتها للملف المغربى لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، خلال المؤتمر الثامن والستين للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، الذى احتضنته العاصمة الروسية موسكو أمس الأربعاء.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولى المغربى فى الاتصال أن موقف مصر يعكس العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط شعبية ورسمية قائمة على الاحترام والثقة والتعاون.

من جانبه عبر سفير مصر بالرباط أشرف إبراهيم عن تقدير مصر ودعمها للمملكة المغربية الشقيقة على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن الملف المغربى فى كأس العالم كان مشرفا وقويا ونال ثقة وتقدير العديد من دول العالم؛ وأن المغرب قادر على تنظيم هذه البطولة العالمية مستقبلا.