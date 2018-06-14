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المرصد السورى: مقتل 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقتها المعارضة على حلب

الخميس، 14 يونيو 2018 10:29 ص
المرصد السورى: مقتل 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقتها المعارضة على حلب جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
لندن(أ ش أ)
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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن خمسة أشخاص قتلوا جراء سقوط قذيفة أطلقها مسلحو المعارضة السورية على مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات النظامية السورية .

وأوضح المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس، أن القتلى هم طبيب وأربعة أطفال.

وفى إدلب شمال غربى البلاد .. أشار المرصد إلى تبنى تنظيم داعش الإرهابى انفجارا استهدف مقرا لجبهة النصرة فى المدينة، وأن التنظيم استخدم سيارة مفخخة فى الهجوم، وأسفر عن سقوط 6 قتلى، وأنه جاء ردا على هجوم للجبهة استهدف مسلحين مدينة سلقين وأدى إلى مقتل عدد كبير منهم.

 


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