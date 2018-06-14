المالية تطلق حملة "حقك تعرف موازنة بلدك" لتعريف المواطنين بالموازنة الجديدة

كتب محمد تهامى زكى

نشر الحساب الرسمى لوزارة المالية عبر تويتر، انفوجراف بعنوان "حقك تعرف موازنة بلدك"، فى إطار الحملة التى دشنتها الوزارة لمعرفة معلومات عن ميزانية السنة الجديدة وجهود الوزارة فى زيادة الإنفاق على المشاريع التى تخدم قطاعات كبيرة من المواطنين.

وأظهر الإنفوجراف أن معدل نمو الاستثمارات فى قطاع التعليم قد زاد بنسبة 8% ويمثل 10.3% من إجمالى الاستثمارات، كما زاد الإنفاق على الاستثمارات زاد بنسبة 57.6%.

كما أظهر الإنفوجراف أن معدل نمو الاستثمارات فى قطاع الصحة زاد بنسبة 12.5% ويمثل 7.5% من إجمالى الاستثمارات، وأن 1.47 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة".















