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الكرملين: بوتين سيلتقى مع ولى العهد ووزير الطاقة السعوديين اليوم

الخميس، 14 يونيو 2018 10:54 ص
الكرملين: بوتين سيلتقى مع ولى العهد ووزير الطاقة السعوديين اليوم المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
رويترز
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أظهر جدول أعمال الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك سيلتقيان مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة السعودى خالد الفالح اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف قال فى وقت سابق إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى الذى تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

والأمير محمد بن سلمان واحد من بين عدد كبير من قادة العالم يزورون روسيا لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التى ستُفتتح فى وقت لاحق اليوم الخميس. وسيواجه المنتخب السعودى نظيره الروسى فى أولى مباريات البطولة.

وأعلن بيان للديوان الملكى السعودى، اليوم الخميس، أن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، غادر المملكة العربية السعودية، اليوم، متجهًا إلى روسيا الاتحادية لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودى ونظيره الروسى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، قال بيان الديوان الملكى السعودى، "استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية للقائه وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودى ونظيره الروسى".

وتابع "ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بذلك غادر سمو ولى العهد، اليوم، إلى جمهورية روسيا الاتحادية".

 

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