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القوات اليمنية تطهر مركز مديرية الدريهمى وتستعيد مقرات حكومية جديدة

الخميس، 14 يونيو 2018 01:55 م
القوات اليمنية تطهر مركز مديرية الدريهمى وتستعيد مقرات حكومية جديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم الخميس، بأن القوات اليمنية المشتركة تعمل على تطهير مركز مديرية الدريهمى وتستعيد السيطرة على مقرات حكومية جديدة من قبضة مليشيات الحوثى.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن "القوات اليمنية المشتركة توسع عملياتها حول الحديدة ويفصلها كيلومتران عن مطار المدينة".

وأضافت أن أكثر من 32 عنصرا من مليشيات الحوثى لقوا مصرعهم داخل مدينة الحديدة.

وأكدت أن ميليشيات الحوثى زرعت ألغاما لمسافة 70 كيلومترا على ساحل الحديدة فى منطقة الدريهمي، مما منع الصيادين من ممارسة عملهم وبهدف عرقلة تقدم القوات اليمنية المشتركة.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها باتجاه مطار الحديدة لتحريره من ميليشيات الحوثى، ومن المقرر أن تنطلق عملية عسكرية واسعة من الدريهمى نحو الحديدة.

 


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