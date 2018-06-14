القوات اليمنية المشتركة تضيق الخناق على ميلشيات الحوثى بمطار "الحديدة"

كتبت ريهام عبد الله

ضيقت القوات اليمنية المشتركة، الخناق، على مليشيات الحوثى فى محيط مطار الحديدة، وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وتقدمت القوات اليمنية المشتركة 8 كيلومترات باتجاه مدينة الحديدة ووصلت إلى منطقة الدوار.