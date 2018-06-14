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القوات اليمنية المشتركة تضيق الخناق على ميلشيات الحوثى بمطار "الحديدة"

الخميس، 14 يونيو 2018 02:41 م
القوات اليمنية المشتركة تضيق الخناق على ميلشيات الحوثى بمطار "الحديدة" الجيش اليمنى
كتبت ريهام عبد الله
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ضيقت القوات اليمنية المشتركة، الخناق، على مليشيات الحوثى فى محيط مطار الحديدة، وفقا لما نشرته قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وتقدمت القوات اليمنية المشتركة 8 كيلومترات باتجاه مدينة الحديدة ووصلت إلى منطقة الدوار.

 


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