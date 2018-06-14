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الخميس، 14 يونيو 2018 01:36 م
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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 14 يونيو 2018 11:48 ص
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية تحليل مخدرات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل واجرة وملاكى، من متعاطي المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد قيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.
 
تم التحفظ على السائقين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 
 

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