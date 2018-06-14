القبض على فنى لسرقته أدوات من شركة الغاز محل عمله فى شبرا الخيمة

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة الأزبكية، القبض على فنى فى شركة الغاز، قام بسرقة بعض المحابس والأدوات من الشركة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية.

أثناء مرور الملازم أول إسلام هشام السماحى، الضابط بمباحث قسم شرطة الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة بشارع الجمهورية، تمكن من ضبط "محمد.ع.ا.ع." 32 سنة فنى بشركة غاز مصر بشبرا الخيمة، حال استقلاله السيارة رقم "ن أ ى 781" ملك أحد أصدقائه محمل عليها 8 كراتين بداخلهم محابس غاز، وكرتونة صغيرة الحجم بداخلها دفاتر مدون عليها غاز مصر ، 3 كرتونة بداخلهم محابس خاصة بوصلات الغاز، 24 علبة معجون خاصة بالغاز ، كيس بلاستيك بداخله كمية من مواسير الغاز، كيس بلاستيك بداخله جلب حديد، 139 خرطوم توصيلات غاز، وعتلة حديدية.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل مخزن الشركة عمله بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزته، وأضاف أنه كان فى سبيله لبيع المضبوطات حيازته لأحد المحال التجارية بشارع الجمهورية. تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .