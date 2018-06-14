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القبض على حرامى العيادات الخاصة فى الإسماعيلية

الخميس، 14 يونيو 2018 11:52 ص
القبض على حرامى العيادات الخاصة فى الإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية فى القبض على حرامى تخصص فى سرقة العيادات الخاصة بالأطباء وارتكب عدة وقائع سرقات محتويات العيادات فى دائرة قسم أول الإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم أول الإسماعيلية من "احمد. س. ع" 55 عاما طبيب نساء وتوليد باكتشافه سرقة ماكينة توليد كهرباء وإسطوانة غاز من العيادة الخاصة به بدائرة قسم أول الإسماعيلية عن طريق كسر باب العيادة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1746 لسنة 2018 جنح قسم أول الإسماعيلية.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية ضم العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى والرائد إسلام العربى رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية ومعاونيه.

 

وأوكل لفريق البحث ضرورة القبض على مرتكب الواقعة واستعادة المسروقات وتقديمه للعدالة، وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ابراهيم.ع.ا"31 عاما عاطل.

 

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة كما اعترف المتهم بارتكاب واقعة سرقة شاشة تليفزيون و2 مروحة كهربائية من داخل عيادة بدائرة القسم والمحرر عنها المحضر رقم 1741 لسنة 2018 جنح قسم أول عن بلاغ "احمد.غ.ا"33 عاما ممارس علاج طبيعى، وواقعة سرقة 2 شاشة تليفزيون من عيادة بدائرة القسم والمحرر عنها المحضر رقم 1753 لسنة 2018 جنح قسم أول الإسماعيلية عن بلاغ "السيد.م.ع"57 عاما استشارى جراحة عامة، وواقعة سرقة شاشة تليفزيون من عيادة بشارع ثروت المحرر عنها المحضر رقم 1754 لسنة 2018 جنح قسم أول عن بلاغ "هشام.م.ف" 58 عاما استشارى أنف اذن.

 

وبإرشاد المتهم تم ضبط جميع المسروقات بمسكنه، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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