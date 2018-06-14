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"الفيفا" يؤكد حق مصر فى إذاعة 22 مباراة بمونديال روسيا

الخميس، 14 يونيو 2018 04:12 ص
"الفيفا" يؤكد حق مصر فى إذاعة 22 مباراة بمونديال روسيا منتخب مصر
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أصدر الاتحاد الدول لكرة القدم "الفيفا"، بيانًا يؤكد فيه أحقية شعوب العالم فى إذاعة 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر البث الأرضى.

جاء البيان فى إطار حق الشعوب فى مشاهدة مباريات منتخاباتها القومية المشاركة في بطولة كأس العالم أرضيًا.

ويذكر أن التليفزيون المصرى سيذيع ٢٢ مباراة من بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا، حيث ستعرض قناة مصر الأولى، ونايل سبورت مباريات المنتخب المصرى، وتعرض القناة الثانية، ونايل سبورت أرضيًا باقى الـ٢٢ مباراة، والذى يأتى على النحو التالى:

 

مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم، اليوم الخميس، 14 يونيو فى الخامسة مساءً بين روسيا والسعودية، وفى الثانية ظهر الجمعة مباراة مصر وأرواجوى، وفى الثامنة مساء الجمعة مباراة البرتغال وإسبانيا.

 

الأحد 17 يونيو: مباراة ألمانيا والمكسيك فى الخامسة مساءً، ويعقبها فى الثامنة مساء الأحد مباراة البرازيل وسويسرا.

الثلاثاء 19 يونيو: فى الثامنة مساءً مباراة مصر وروسيا.

السبت 23 يونيو: فى الثامنة مساءً مباراة ألمانيا والسويد.

الخميس 21 يونيو: فى الثامنة مساءً مباراة الأرجنتين وكرواتيا.

الثلاثاء 26 يونيو: فى الرابعة عصرًا مباراة الدنمارك وفرنسا.

الإثنين 25 يونيو: فى الثامنة مساءً مباراة إسبانيا والمغرب.

الإثنين 25 يونيو: فى الرابعة عصرًا مباراة مصر والسعودية.

الخميس 28 يونيو: فى الثامنة مساءً مباراة إنجلترا وبلجيكا


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روسيا

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