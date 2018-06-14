العراق يشترى 1.75 مليون طن قمحا محليا منذ بداية الموسم الحالى

رويترز

قال نعيم المكصوصى مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب فى العراق اليوم الخميس، إن العراق اشترى 1.75 مليون طن من القمح المحلى منذ بداية الموسم الحالى بما يقل عن الرقم المستهدف لوزارة التجارة البالغ 2.5 مليون طن.

ويحتاج العراق، وهو من كبار مستوردى القمح فى الشرق الأوسط، إلى نحو 4.5 مليون طن سنويا.

وقال المكصوصى، إن الصوامع فى السليمانية وأربيل ودهوك فى إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشمال البلاد لم تستقبل أى قمح هذا الموسم بسبب مشكلات فنية بينها وبين وزارة الزراعة العراقية.

وعادة ما تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب التى تتبع وزارة التجارة بشكل منتظم عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج بطاقات التموين، الذى يغطى الطحين (الدقيق) وزيت الطهى والأرز والسكر وحليب الأطفال.

وجرى تدشين البرنامج فى عام 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الأمم المتحدة على بغداد.

ويشترى العراق قمحا من مناشئ الولايات المتحدة وكندا وأستراليا عبر مناقصات عامة أو دعوات خاصة.