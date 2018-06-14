video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 06:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

العراق يشترى 1.75 مليون طن قمحا محليا منذ بداية الموسم الحالى

الخميس، 14 يونيو 2018 05:28 م
العراق يشترى 1.75 مليون طن قمحا محليا منذ بداية الموسم الحالى قمح - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال نعيم المكصوصى مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب فى العراق اليوم الخميس، إن العراق اشترى 1.75 مليون طن من القمح المحلى منذ بداية الموسم الحالى بما يقل عن الرقم المستهدف لوزارة التجارة البالغ 2.5 مليون طن.

ويحتاج العراق، وهو من كبار مستوردى القمح فى الشرق الأوسط، إلى نحو 4.5 مليون طن سنويا.

وقال المكصوصى، إن الصوامع فى السليمانية وأربيل ودهوك فى إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشمال البلاد لم تستقبل أى قمح هذا الموسم بسبب مشكلات فنية بينها وبين وزارة الزراعة العراقية.

وعادة ما تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب التى تتبع وزارة التجارة بشكل منتظم عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج بطاقات التموين، الذى يغطى الطحين (الدقيق) وزيت الطهى والأرز والسكر وحليب الأطفال.

وجرى تدشين البرنامج فى عام 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الأمم المتحدة على بغداد.

ويشترى العراق قمحا من مناشئ الولايات المتحدة وكندا وأستراليا عبر مناقصات عامة أو دعوات خاصة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: بوتين سيلتقى مع ولى العهد ووزير الطاقة السعوديين اليوم

تركيا: اتفاق بين مسؤولين عسكريين من أنقرة وواشنطن بشأن منبج السورية

مصرف الإمارات المركزى يرفع سعر فائدة الريبو 25 نقطة أساس

العراق

قمح

اخبار الاقتصاد

رويترز

الزراعة

الشرق الاوسط




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة