"الصحة": مراجعة المخزون الاستراتيجى لأدوية الطوارئ.. وتؤكد: يكفى 6 أشهر

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه تم مراجعة المخزون الإستراتيجى لأدوية الطوارئ بجميع مديريات الشئون الصحية، مشيراً إلى أن المخزون يكفى 6 شهور .

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن تم إخطار أكثر من 700 مستشفى بالجمهورية بضرورة التعامل السريع مع الحالات الطارئة وبالمجان.

وأضاف خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه تم الغاء جميع الأجازات للاطباء والتمريض لافتاً إلى أن جميع الخدمات متوفرة وتابع مستشفيات التأمين الصحى تعمل بشكل طبيعى وتم رفع درجة الإستعداد بها لإستقبال أى طوارئ.