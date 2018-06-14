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الشرطة التركية: اعتقال 18 شخصا يشتبه بأنهم من تنظيم داعش

الخميس، 14 يونيو 2018 11:41 ص
الشرطة التركية: اعتقال 18 شخصا يشتبه بأنهم من تنظيم داعش الشرطة التركية - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن السلطات التركية اعتقلت 18 شخصا يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم داعش فى مدينتى اسطنبول وإزمير اللتين تعدان من أكبر المدن التركية.
 
وقال مصدر أمنى إن 10 من المشتبه بهم اعتقلوا فى إقليم إزمير على ساحل بحر إيجه خلال عملية لوكالة المخابرات التركية وشرطة مكافحة الإرهاب.
 
وقالت الشرطة إنها اعتقلت ثمانية آخرين فى اسطنبول أمس الأربعاء. وأضافت أنها تعتقد أن المشتبه فيهم كانوا يقدمون دعما ماليا للتنظيم وسافروا إلى مناطق صراع وعادوا منها وكانوا يتلقون تدريبا على تنفيذ تفجيرات انتحارية.
 
وأوضحت الشرطة أنها لا تزال تبحث عن ثلاثة آخرين تدور حولهم الشبهات.
 
وشن تنظيم الدولة الإسلامية العديد من الهجمات فى مناطق مختلفة فى تركيا فى السنوات القليلة الماضية، بينها هجوم على ملهى ليلى فى اسطنبول فى الأول من يناير كانون الثانى 2017 قتل فيه 39 شخصا، وانفجار فى قلب المدينة التاريخى فى 2016 أدى لمقتل 12 شخصا.
 
 

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