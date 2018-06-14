السيطرة على حريق بصالة الجمباز بنادى بلدية المحلة

الغربية - مصطفى عادل - محمد غنيم

شهد نادى بلدية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نشوب حريق بصالة الجمباز نتيجة لانفجار جهاز التكييف، وامتدت النيران لمكتب شئون العضوية، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أشرف عمارة مأمور قسم أول المحلة بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بصالة الجمباز بنادى البلدية، انتقلت سيارتى إطفاء وتم إخماد النيران، وتبين أن سبب الحريق ناتج عن انفجار جهاز تكييف، وامتدت النيران لمكتب شئون العضوية.