السيسي يوجه الشكر لـ"صدقى صبحى" على جهوده خلال فترة عمله وزيرًا للدفاع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع السابق.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بخالص الشكر للفريق أول صدقى صبحى، مشيداً بالجهود الكبيرة والمخلصة التى تم بذلها خلال المرحلة الماضية على صعيد مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار بمصر، ومؤكداً تقديره والشعب المصرى لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب.

حضر اللقاء الفريق محمد زكى وزير الدفاع الجديد، حيث أعرب الرئيس عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام منصبه الجديد.