السيسي يشيد بجهود وزير الداخلية السابق في تعزيز الأمن والاستقرار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بخالص الشكر للواء مجدي عبد الغفار، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تمت خلال المرحلة الماضية، في إطار تعزيز حالة الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للمواطنين، ومؤكداً تقديره والشعب المصري للجهود المخلصة والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن الوطن.حضر اللقاء اللواء محمود توفيق عبد الجواد وزير الداخلية الجديد، حيث أعرب الرئيس عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد.