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السيسى يجتمع بوزيرى الدفاع والداخلية فى حكومتى إسماعيل ومدبولى

الخميس، 14 يونيو 2018 01:31 م
السيسى يجتمع بوزيرى الدفاع والداخلية فى حكومتى إسماعيل ومدبولى جانب من اجتماع السيسى
كتب محمد الجالى
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع كل من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، والفريق محمد زكى وزير الدفاع الجديد، واللواء محمود توفيق عبد الجواد وزير الداخلية الجديد.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصرى وترسيخ الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء الجمهورية.

ووجه الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر تضحياتهم الغالية من أجل نشر الأمن والسلام فى ربوع الوطن.

 


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