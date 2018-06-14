"السياحة" تطلق غدا مسابقة لمنح 30 من مشجعى المونديال رحلات مجانية لزيارة مصر

كتبت- ميرفت رشاد

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن إطلاق مسابقة "التذكرة الذهبية" بالحملة الترويجية لمصر بروسيا، غدا الجمعة، تزامنا مع مباراة المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم مع منتخب أورجواى فى مدينة سان بطرسبورج، ثانى أكبر مدينة فى روسيا، حيث تتيح المسابقة فرصة لفوز 30 مشجعا من عشاق كرة القدم برحلة لمدة أسبوع مدفوعة التكاليف إلى مصر.

وقالت وزيرة السياحة بحسب البيان الصحفى، إن فرصة الفوز بزيارة مصر لـ 30 مشجعا من عشاق كرة القدم، من خلال تشجيعهم مثل المصريين سواء كانوا موجودين خارج الملاعب التى ستقام عليها مباريات كأس العالم فى روسيا أو من أى مكان فى العالم، وذلك عن طريق رفع صورهم أو مقاطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو التويتر أو الانستجرام باستخدام هاشتاج #هى دى مصر ‏ #ThisIsEgyp او @ExperienceEgypt

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار أكثر 30 مشجعا يحصلون على إعجاب وأعلى نسب مشاهدات من متابعى صفحاتهم للفوز برحلة استثنائية إلى مصر مع شخص من ذويهم وذلك بعد انتهاء بطولة كأس العالم والتى تستمر لمدة شهر.