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السلطات الأمريكية تعتقل إسرائيلية يشتبه بدعمها تنظيم داعش

الخميس، 14 يونيو 2018 10:38 ص
السلطات الأمريكية تعتقل إسرائيلية يشتبه بدعمها تنظيم داعش داعش
(أ ف ب)
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أعلنت السلطات الأمريكية أنها اعتقلت، أمس الأربعاء، إسرائيلية مقيمة فى الولايات المتحدة للإشتباه فى أنها علمت ناشطين ينتمون على الأرجح الى تنظيم داعش كيفية تحضير سم الريسين القوى جدا، وحصلت على وثائق تشرح كيفية صنع قنابل وسترات متفجرة.

وقالت السلطات ان وهيبة عيسى ديس (45 عاما) المطلقة، تم اعتقالها فى مدينة كوداهى القريبة من ميلووكى على ضفاف بحيرة ميشيغن. وهى اول شخص يُلقى القبض عليه منذ ستة اشهر، للإشتباه فى تقديمه دعما الى منظمة جهادية عنيفة.

واستخدمت المشتبه بها التى تقيم بصورة قانونية فى الولايات المتحدة منذ 1992، حسابات عدة على شبكات التواصل الاجتماعى للترويج لتنظيم داعش وتسهيل تجنيد مقاتلين، كما جاء فى لائحة الاتهام التى أعدها القضاء الأمريكى.

وكانت تمتلك "مكتبة افتراضية تحتوى على تعليمات حول طريقة صنع قنابل وأسلحة بيولوجية وسموم وسترات متفجرة" لمساعدة انصار تنظيم داعش على شن هجمات.

ويشتبه ايضا بأنها شرحت لشخص هو على ما يبدو احد مخبرى الشرطة طريقة صنع الريسين، وبأنها "اقترحت على هذا الشخص صب الريسين فى خزانات ماء".

من جهة اخرى، تشتبه السلطات القضائية الأمريكية بأنها اقترحت اهدافا لاعتداءات محتملة بالقنابل، ومنها احتفالات فى الشوارع وأعياد أخرى.

 

 


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