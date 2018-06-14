السلطات الأمريكية تعتقل إسرائيلى للاشتباه فى تعاونه مع "داعش"

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اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 45 عاما ويقيم فى ويسكونسن بالولايات المتحدة، للاشتباه فى دعمه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت السلطات الأمريكية -وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية- إنه يشتبه فى أن المعتقل يزود "داعش" بمعلومات عن عملية إنتاج الريسين- وهو سم قاتل - ويستخدم فى تحضير القنابل والأجهزة المتفجرة.

ويعتبر الإسرائيلى المذكور أول شخص يتم احتجازه بالولايات المتحدة فى الأشهر الستة الأخيرة للاشتباه فى تعاونه مع "داعش".