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الخميس، 14 يونيو 2018 06:40 م
خالد صلاح
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السلطات الأمريكية تعتقل إسرائيلى للاشتباه فى تعاونه مع "داعش"

الخميس، 14 يونيو 2018 05:06 م
السلطات الأمريكية تعتقل إسرائيلى للاشتباه فى تعاونه مع "داعش" الشرطة الأمريكية
أ ش أ
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اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 45 عاما ويقيم فى ويسكونسن بالولايات المتحدة، للاشتباه فى دعمه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت السلطات الأمريكية -وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية- إنه يشتبه فى أن المعتقل يزود "داعش" بمعلومات عن عملية إنتاج الريسين- وهو سم قاتل - ويستخدم فى تحضير القنابل والأجهزة المتفجرة.
ويعتبر الإسرائيلى المذكور أول شخص يتم احتجازه بالولايات المتحدة فى الأشهر الستة الأخيرة للاشتباه فى تعاونه مع "داعش".


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