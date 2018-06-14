السلطات الأمريكية تعتقل إسرائيلى للاشتباه فى تعاونه مع "داعش"

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 45 عاما ويقيم فى ويسكونسن بالولايات المتحدة، للاشتباه فى دعمه لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت السلطات الأمريكية -وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية- إنه يشتبه فى أن المعتقل يزود "داعش" بمعلومات عن عملية إنتاج الريسين- وهو سم قاتل - ويستخدم فى تحضير القنابل والأجهزة المتفجرة.
ويعتبر الإسرائيلى المذكور أول شخص يتم احتجازه بالولايات المتحدة فى الأشهر الستة الأخيرة للاشتباه فى تعاونه مع "داعش".
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