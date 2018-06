السفارة الأمريكية تهنئ المصريين بعيد الفطر: انبسطوا بالكحك وبالهنا والشفا

حرصت السفارة الأمريكية فى القاهرة، على تهنئة المصريين بعيد الفطر المبارك، حيث قاموا بتوزيع الكحك على العاملين.

ونشرت السفارة الأمريكية فى القاهرة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيديو لتوزيع الكحك، قائلة :"عيد فطر سعيد من السفارة الأمريكية بالقاهرة! انبسطوا بالكحك وبالهنا والشفا!".

عيد فطر سعيد من السفارة الأمريكية بالقاهرة! انبسطوا بالكحك وبالهنا والشفا!



Happy Eid from U.S. Embassy Cairo! Enjoy the Kahk! pic.twitter.com/wu2VDp7NTo