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الخميس، 14 يونيو 2018 11:41 م
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السفارة الأمريكية تهنئ المصريين بعيد الفطر: انبسطوا بالكحك وبالهنا والشفا

الخميس، 14 يونيو 2018 11:15 م
السفارة الأمريكية تهنئ المصريين بعيد الفطر: انبسطوا بالكحك وبالهنا والشفا السفارة الأمريكية
كتب هيثم سلامة
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حرصت السفارة الأمريكية فى القاهرة، على تهنئة المصريين بعيد الفطر المبارك، حيث قاموا بتوزيع الكحك على العاملين. 

ونشرت السفارة الأمريكية فى القاهرة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيديو لتوزيع الكحك، قائلة :"عيد فطر سعيد من السفارة الأمريكية بالقاهرة! انبسطوا بالكحك وبالهنا والشفا!".

 

 

 


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