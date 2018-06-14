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السجن المؤبد لقاتل شاب لخلافات بينهما بمنيا القمح فى الشرقية

الخميس، 14 يونيو 2018 11:57 ص
السجن المؤبد لقاتل شاب لخلافات بينهما بمنيا القمح فى الشرقية حبس - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لعاطل، لقيامه بقتل شاب بقرية كفر الصعيدى دائرة مركز منيا القمح لخلافات بينهما، وإشعال النيران فى دراجته البخارية وأخشاب مملوكة لأسرة المجنى عليه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

 

تعود أحداث القضية رقم 25618 لسنة 2012 جنايات منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، اخطارا من مأمور مركز منيا القمح، بوصول "محمد ال ح " لمستشفى منيا القمح جثة هامدة.

 

وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث منيا القمح، عن قيام" أحمد س ح" وآخرين بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليه، بالتوجه إلى منزله والتعدى عليه، وإشعال النيران فى دراجته البخارية، وفى كمية من الأخشاب مملوكة لأسرة المجنى عليه انتقاما منه، وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التى قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.


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