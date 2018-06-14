السجن المؤبد لـ5 من جماعة الإخوان الإرهابية لتحريضهم على العنف بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لخمسة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحريضهم على العنف، بدائرة مركز الزقازيق، وحيازة منشورات تحريضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

تعود أحداث القضية رقم 21619 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة كلى جنوب الزقازيق برقم 521، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بقيام كل من " محمد حسين مصطفي" ز" السيد محمد عبد الرحمن" و" منصور محمد عبد المنعم" و" سعيد محمد أياتي" و" علي سعيد إبراهيم" بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.