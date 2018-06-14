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الرئيس اليمنى يصل عدن للإشراف على تحرير الحديدة ويلقى خطابا فى العيد

الخميس، 14 يونيو 2018 06:49 م
الرئيس اليمنى يصل عدن للإشراف على تحرير الحديدة ويلقى خطابا فى العيد
إيمان حنا
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وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية منذ الى العاصمة المؤقتة عدن لمشاركة ابنائها الاحتفال بعيد الفطر المبارك والإشراف على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتحرير محافظة الحديدة لزرع البسمة والطمأنينة على وجوه ابنائها على طريق تحرير وتطهير ما تبقى من مناطق اليمن من عبث ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

 

وأشاد الرئيس في هذا الصدد بالمواقف الأخوية المشرفة والصادقة التي قدمها الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة مع اليمنيين في ميادين الشرف والبطولة والفداء لنصرة اليمن وعودتها الى حاضنتها وهويتها القومية والعربية ووضع حداً للمشروع الفارسي في اليمن وأطماعه التوسعية بالمنطقة، لافتا الى امتزاج الدماء الزكية في محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك.

 

وحيا الرئيس صمود ابناء اليمن وتحمله معاناة وتداعيات الحرب الانقلابية الحوثية الظالمة طوال الفترات الماضية والتي قيدت حريته وطالت معيشته وأمنه واستقراره وقوت ابناءه جراء الممارسات الانقلابية التعسفية التي لم تثن شعبنا عن رفض الكهنوت ومشروعهم الانقلابي الطائفي الذي حاول عبثا تمزيق الوطن وشرخ نسيجة الاجتماعي.

 

وقال " ان ساعة الانتصار قد دنت وعودة الحق قد حانت للانتصار لإرادة الشعب اليمني في بناء وطن أمن مستقر تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد في إطار يمن اتحادي جديد قدم من اجله وفِي سبيله شعبنا تضحيات جسام.

 

وسيقف الرئيس على واقع العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة من حيث الخدمات والبنى التحتية وتفقد أوضاعها وتلبية احتياجات أبنائها كما سيوجه الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك خطابا لأبناء اليمن في الداخل والخارج وفِي الثغور وفِي ميادين الشرف والبطولة وخطوط التماس في الدفاع عن حياض الوطن ودحر مشروع التمرد والانقلاب من وطنا الطاهر.

 

كان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار عدن الدولي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري ومحافظو لحج وابين والقائم بأعمال محافظ عدن ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيسا جهازي الأمن السياسي والقومي و قائد المنطقة العسكرية الرابعة وعدد من الوزراء والنواب واعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية.

 

رافق الرئيس نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي ومستشاري رئيس الجمهورية ياسين مكاوي وصالح عبيد احمد ومحمد موسى العامري ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الاعلام معمر الارياني ووزير النفط والمعادن اوس العود ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء ركن احمد العقيلي ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي.


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